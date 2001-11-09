Шмелев Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмелев Евгений Михайлович

Шмелев Евгений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1951

Дата смерти

09.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1951

Отец: Шмелев Михаил Яковлевич

Мать: Шмелева Ираида Ивановна

Бракосочетание
04.12.1974

Жена: Шмелева Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.05.1975

Дочь: Смирнова Жанна Евгеньевна

Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Шмелев Яков Евгеньевич

Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.03.1987

Сын: Шмелев Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна

Смерть
09.11.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.