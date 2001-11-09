Шмелев Евгений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1951
Дата смерти09.11.2001
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1951
Отец: Шмелев Михаил Яковлевич
Мать: Шмелева Ираида Ивановна
Бракосочетание
04.12.1974
Рождение ребёнка
13.05.1975
Дочь: Смирнова Жанна Евгеньевна
Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.04.1981
Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.03.1987
Мать ребёнка: Шмелева Людмила Дмитриевна
Смерть
09.11.2001