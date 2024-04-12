Сурков Василий Сильвестров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Сурков Сильвестр Флоров
Мать: Анисия Антонова
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Суркова Пелагея Иванова
https://yandex.ru/archive/catalog/662059d5-f310-4da8-9ee1-beae4f3aadd8/395?center=2118+2838
Бракосочетание
17.06.1920
Жена: Суркова Марина Антонова
https://yandex.ru/archive/catalog/a858ef1a-a2cb-4e0e-af64-cc0c910793f4/10?text=василий+сурков&snippet=%5C007%5BСурков%5C007%5D+%5C007%5BВасилий%5C007%5D+Силиверстов.+%5C007%5BСурков%5C007%5D+%5C007%5B... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркова Пелагея Иванова