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Сурков Василий Сильвестров

Место рождения

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Сурков Сильвестр Флоров

Мать: Анисия Антонова

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1888 ст.

Сын: Сурков Николай Васильев

Мать ребёнка: Суркова Пелагея Иванова

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/662059d5-f310-4da8-9ee1-beae4f3aadd8/395?center=2118+2838
Бракосочетание
17.06.1920

Жена: Суркова Марина Антонова

https://yandex.ru/archive/catalog/a858ef1a-a2cb-4e0e-af64-cc0c910793f4/10?text=василий+сурков&snippet=%5C007%5BСурков%5C007%5D+%5C007%5BВасилий%5C007%5D+Силиверстов.+%5C007%5BСурков%5C007%5D+%5C007%5B... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Пелагея Иванова

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