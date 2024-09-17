Александра Сильвесторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: Сильвестр Осипович
Мать: Ирина Яковлевна
Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно