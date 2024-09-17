Александра Сильвесторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Сильвесторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1851 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Сильвестр Осипович

Мать: Ирина Яковлевна

Исповедная ведомость Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1885 год | 115
Место жительства
Неизвестно
Кузьминское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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