Петр Анциферов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Анциферов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Анцифер Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Мартын Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1742

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