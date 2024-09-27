Петр Анциферов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смерти1742
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Анцифер Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1706
Сын: Мартын Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1742