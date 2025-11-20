Забелинская Валентина Юрьевна 09.04.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Забелинская Валентина Юрьевна

Автор
ВК
Клюквина В.

женский, родилась 09.04.1960, Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Векшина Нина Алексеевна14.09.1935 г.р.
Отец
Забелинский Юрий Александрович03.01.1935 г.р.
Супруги
Клюквин Виктор Николаевич24.11.1959 г.р.
Дети
Клюквин Алексей Викторович15.04.1987 г.р.
Клюквина Анастасия Викторовна03.07.1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960

Отец: Забелинский Юрий Александрович

Мать: Векшина Нина Алексеевна

Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Бракосочетание
27.07.1985

Муж: Клюквин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
15.04.1987

Сын: Клюквин Алексей Викторович

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1989

Дочь: Клюквина Ксения Викторовна

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
03.07.1989

Дочь: Клюквина Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич

город Вологда

Рождение ребёнка
29.11.1996

Дочь: Клюквина Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич

город Вологда

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