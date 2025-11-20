Забелинская Валентина Юрьевна
женский, родилась 09.04.1960, Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
МатьВекшина Нина Алексеевна14.09.1935 г.р.
ОтецЗабелинский Юрий Александрович03.01.1935 г.р.
Супруги
Клюквин Виктор Николаевич24.11.1959 г.р.
Дети
Клюквин Алексей Викторович15.04.1987 г.р.
Клюквина Анастасия Викторовна03.07.1989 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1960
Ломоватка, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.07.1985
Рождение ребёнка
15.04.1987
Сын: Клюквин Алексей Викторович
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1989
Дочь: Клюквина Ксения Викторовна
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1989
Дочь: Клюквина Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич
город Вологда
Рождение ребёнка
29.11.1996
Дочь: Клюквина Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Клюквин Виктор Николаевич
город Вологда