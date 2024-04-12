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Соколова Ирина Асикритовна

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.04.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1832

Отец: - Асикрит Никонорович

Мать: не указана

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Соколов Александр Федорович

Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Соколова Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Соколов Марья Федоровна

Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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