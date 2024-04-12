Соколова Ирина Асикритовна
Место рождения
Дата рождения11.04.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1832
Отец: - Асикрит Никонорович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Соколов Александр Федорович
Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Соколова Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Соколов Марья Федоровна
Отец ребёнка: Соколов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно