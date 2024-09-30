Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Федоровна

Александра Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Дуня Андреевна

Отец ребёнка: Данилов Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Данилов Андрей Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Данилова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Данилов Андрей Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно

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