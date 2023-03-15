Щербаков Захар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиДо 01.07.1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Щербаков Лукьян
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1872
Жена: Наталия
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
1882
Сын: Щербаков Михаил
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
11.03.1886
Дочь: Щербакова (Щербакова) Мария
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
07.03.1889
Сын: Щербаков Алексей
Мать ребёнка: Наталия
Рождение ребёнка
24.02.1892
Сын: Щербаков Василий
Мать ребёнка: Наталия
Смерть
До 01.07.1894