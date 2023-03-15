Щербаков Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

До 01.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Щербаков Лукьян

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Наталия

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матюкова (Щербакова) Матрона Захарова

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
1882

Сын: Щербаков Михаил

Мать ребёнка: Наталия

Рождение ребёнка
11.03.1886

Дочь: Щербакова (Щербакова) Мария

Мать ребёнка: Наталия

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Щербаков Алексей

Мать ребёнка: Наталия

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1892

Сын: Щербаков Василий

Мать ребёнка: Наталия

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
До 01.07.1894
Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд

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