Марков Александр Павлович
Место рожденияРовеньки
Дата рождения06.05.1929
Дата смерти09.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929
Отец: Марков Павел Михайлович
Мать: Маккова Клавдия Петровна
Ровеньки
Работа или профессия
12.10.1944
Ученик | Место работы: Хрьковский мясокомбинат Должность: Ученик
Работа или профессия
06.05.1947
Водитель 3 класса | Место работы: Окрвоентранс ВСУ-22 Должность: Водитель 3 класса
Работа или профессия
13.06.1947
Шофер в ОТС | Место работы: Завод Гидропривод Должность: Шофер в ОТС
Работа или профессия
06.07.1947
Водитель 3 класса | Место работы: Отдел кадров завода 75 Должность: Водитель 3 класса
Работа или профессия
12.06.1954
Шофер грузовой машины | Место работы: Укрвзрывпром Должность: Шофер грузовой машины
Бракосочетание
13.05.1956
Рождение ребёнка
28.07.1961
Дочь: Водолага Надежда Александровна
Мать ребёнка: Карпенко Евдокия Дмитриевна
Работа или профессия
26.03.1964
Шофер КРАЗ-214. Автоколоны Харьков Сортировочный. | Место работы: Южная ж\д. Дорожная Харьковская автобаза Должность: Шофер КРАЗ-214. Автоколоны Харьков Сортировочный.
Работа или профессия
20.06.1965
Шофер 1 класса | Место работы: ТАМ же Должность: Шофер 1 класса
Работа или профессия
27.12.1966
Водитель 1 класса | Место работы: Харьковский базисный склад Должность: Водитель 1 класса
Работа или профессия
03.01.1970
Шофер 1 класса | Место работы: Переведен на Харьковский участок технологического оборудования Должность: Шофер 1 класса
Работа или профессия
01.01.1988
Водитель 1 класса | Место работы: Харьковский ремонтно-транспортный цех Должность: Водитель 1 класса
Работа или профессия
13.05.1989
Водитель автомобиля МАЗ-500 | Место работы: Харьковский ремонтно-транспортный цех Должность: Водитель автомобиля МАЗ-500
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.1994
Причина смерти: Плеврит левосторонний
Похороны
Неизвестно