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Марков Александр Павлович

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Место рождения

Ровеньки

Дата рождения

06.05.1929

Дата смерти

09.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1929

Отец: Марков Павел Михайлович

Мать: Маккова Клавдия Петровна

Ровеньки
Работа или профессия
12.10.1944
Харьков, Харківська область
Ученик | Место работы: Хрьковский мясокомбинат Должность: Ученик
Работа или профессия
06.05.1947
Водитель 3 класса | Место работы: Окрвоентранс ВСУ-22 Должность: Водитель 3 класса
Работа или профессия
13.06.1947
Шофер в ОТС | Место работы: Завод Гидропривод Должность: Шофер в ОТС
Работа или профессия
06.07.1947
Водитель 3 класса | Место работы: Отдел кадров завода 75 Должность: Водитель 3 класса
Работа или профессия
12.06.1954
Шофер грузовой машины | Место работы: Укрвзрывпром Должность: Шофер грузовой машины
Бракосочетание
13.05.1956

Жена: Карпенко Евдокия Дмитриевна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
28.07.1961

Дочь: Водолага Надежда Александровна

Мать ребёнка: Карпенко Евдокия Дмитриевна

Харьков, Харківська область
Работа или профессия
26.03.1964
Шофер КРАЗ-214. Автоколоны Харьков Сортировочный. | Место работы: Южная ж\д. Дорожная Харьковская автобаза Должность: Шофер КРАЗ-214. Автоколоны Харьков Сортировочный.
Работа или профессия
20.06.1965
Шофер 1 класса | Место работы: ТАМ же Должность: Шофер 1 класса
Работа или профессия
27.12.1966
Водитель 1 класса | Место работы: Харьковский базисный склад Должность: Водитель 1 класса
Работа или профессия
03.01.1970
Шофер 1 класса | Место работы: Переведен на Харьковский участок технологического оборудования Должность: Шофер 1 класса
Работа или профессия
01.01.1988
Харьков, Харківська область
Водитель 1 класса | Место работы: Харьковский ремонтно-транспортный цех Должность: Водитель 1 класса
Работа или профессия
13.05.1989
Харьков, Харківська область
Водитель автомобиля МАЗ-500 | Место работы: Харьковский ремонтно-транспортный цех Должность: Водитель автомобиля МАЗ-500
Работа или профессия
Неизвестно
Шофер
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
09.03.1994
Харьков, Харківська область
Причина смерти: Плеврит левосторонний
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область
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