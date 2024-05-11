Еремин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1977
Отец: Еремин Николай Алексеевич
Мать: Ивашкина Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Еремина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремина Валерия Александровна
Мать ребёнка: Еремина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремина Юлия