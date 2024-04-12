Багров Михаил Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1873 и 1879 ст.
Дата смерти01.07.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1879 ст.
Отец: Багров Семен Гаврилович
Мать: Багрова Ирина Ивановна
Восприемник
01.01.1895 ст.
Афанасьевская церковь 01.01.1895 Юхновщина Александра Федоровна Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович Юхновщина мать жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянский сын Михаил Семенович Устья вдова... Показать все
Восприемник
28.10.1896 ст.
Афанасьевская церковь 28.10.1896 Юхновщина Анастасия Федоровна Юхновщина крестьянин Федор Семенович жена Мария Ивановна Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Устья вдова Ольга Михайловна http... Показать все
Восприемник
13.06.1898 ст.
Афанасьевская церковь 13.06.1898 Юхновщина Иван Федорович Юхновщина отец крестьянин Федор Семенович мать жена Мария Ивановна крестьянин Михаил Семенович вдова Ольга Михайловна https://www.fam... Показать все
Бракосочетание
19.02.1899
Афанасьевская церковь 19.02.1899 Юхновщина крестьянин Михаил Семенович Иванщины крестьянская девица Александра Алексеевна по жениху: Быковщины крестьянин Косьма Тимофеевич Юдин Юхновщина крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1900 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Багрова Александра Алексеевна
Афанасьевская церковь 25.04.1900 Вилина Пелагея Михайловна Вилина мать Александра Алексеевна Вилина отец Михаил Семенович Быковщины крестьянин Сергей Александрович Иванщины вдова Наталья Афан... Показать все
Поручитель
07.05.1900 ст.
Афанасьевская церковь 07.05.1900 Вилина крестьянин Василий Павлович Липяги крестьянская дочь Матрона Ивановна по жениху Макарушкина крестьянин Яков Михайлович по жениху Вилина крестьянин Михаил Се... Показать все
Смерть
01.07.1900 ст.
Афанасьевская церковь 01.07.1900 Вилина крестьянин Михаил Семенович 21 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HX4K?i=420&cat=754352