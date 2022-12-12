Степина (Аничина) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степина (Аничина) Александра Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аничин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степин Яков Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипова Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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