Степина (Аничина) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аничин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степин Яков Филиппович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипова Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно