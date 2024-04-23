Красицкий Ефрем Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красицкий Леон Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красицкий Григорий
Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Акулова (Красицкая) Ганна
Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Красицкий Иван
Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Красицкая) Марфа
Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна
Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна
Смерть
Неизвестно