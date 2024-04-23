Красицкий Ефрем Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красицкий Ефрем Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красицкий Леон Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красицкий Григорий

Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Акулова (Красицкая) Ганна

Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Красицкий Иван

Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Красицкая) Марфа

Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Белоусова (Красицкая) Ольга Ефремовна

Мать ребёнка: Ховра (Февронья) Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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