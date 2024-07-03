Селеговский Егор (Георгий) Антонович
мужской, родился 02.01.1904 ст., Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
умер Неизвестно
МатьСелеговская (Озерова) Анна ИгнатьевнаВычислено 1882 ст. г.р.
ОтецСелеговский (Шелиговский) Антон ФомичВычислено 1859 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1904 ст.
Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Балахтинской волости села Курбатова поселенец Антоний Фомин Силиговский и законная жена его Анна Игнатьев, оба православного вероисповедания. Крестные: Города Ачинска мещанин Антон Федоров Сивицкий и деревни Козульской крестьянская дочь девица Пелагея Лаврентьева Ростовцева.