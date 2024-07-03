Селеговский Егор (Георгий) Антонович 02.01.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Селеговский Егор (Георгий) Антонович

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился 02.01.1904 ст., Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край

умер Неизвестно

Мать
Селеговская (Озерова) Анна ИгнатьевнаВычислено 1882 ст. г.р.
Отец
Селеговский (Шелиговский) Антон ФомичВычислено 1859 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1904 ст.

Отец: Селеговский (Шелиговский) Антон Фомич

Мать: Селеговская (Озерова) Анна Игнатьевна

Козулька, Козульский муниципальный район, Красноярский край

Балахтинской волости села Курбатова поселенец Антоний Фомин Силиговский и законная жена его Анна Игнатьев, оба православного вероисповедания. Крестные: Города Ачинска мещанин Антон Федоров Сивицкий и деревни Козульской крестьянская дочь девица Пелагея Лаврентьева Ростовцева.

Смерть
Неизвестно

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