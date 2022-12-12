Майшев Трефил Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайшев Трефил Поликарпович

Майшев Трефил Поликарпович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майшев Поликарп Иосифович

Мать: Елена Логиновна

Рождение ребёнка
28.08.1929

Сын: Мокрушин Агафон Трефилович

Мать ребёнка: Мокрушина Александра Антоновна

Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрушина Александра Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close