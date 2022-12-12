Майшев Трефил Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майшев Поликарп Иосифович
Мать: Елена Логиновна
Рождение ребёнка
28.08.1929
Сын: Мокрушин Агафон Трефилович
Мать ребёнка: Мокрушина Александра Антоновна
Мокрушино, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно