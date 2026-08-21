Роткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА 1698 — найти родственников по фамилии на Familio

Роткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1698

умерла 1771

Супруги
Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ27.04.1699 г.р.
Дети
Роткирх КАРЛ ГУСТАФ1722 г.р.
Роткирх ЛОРЕНЦ ЙОХАН1724 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1720

Муж: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ

Рождение ребёнка
1722

Сын: Роткирх КАРЛ ГУСТАФ

Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ

Рождение ребёнка
1724

Сын: Роткирх ЛОРЕНЦ ЙОХАН

Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ

Рождение ребёнка
1738

Сын: Роткирх ДАНИЕЛЬ

Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ

Смерть
1771

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