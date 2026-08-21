Роткирх (Хастеско-Фортуна) БАРБРО КРИСТИНА
женский, родилась 1698
умерла 1771
Супруги
Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ27.04.1699 г.р.
Дети
Роткирх КАРЛ ГУСТАФ1722 г.р.
Роткирх ЛОРЕНЦ ЙОХАН1724 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1720
Рождение ребёнка
1722
Сын: Роткирх КАРЛ ГУСТАФ
Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ
Рождение ребёнка
1724
Сын: Роткирх ЛОРЕНЦ ЙОХАН
Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ
Рождение ребёнка
1738
Сын: Роткирх ДАНИЕЛЬ
Отец ребёнка: Роткирх ЙОХАН ВЕНЦЕЛЬ
Смерть
1771