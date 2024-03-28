Дзябко Федор Антонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Мысюра (Дзябко) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дзябко Валентин Федорович
Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна
Рождение ребёнка
12.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна
Смерть
1945