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Дзябко Федор Антонович

Место рождения

Севериновка, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

АХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Севериновка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Мысюра (Дзябко) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дзябко Валентин Федорович

Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна

Красеновка, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна

Красеновка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзябко (Сорока) Юстинья Антоновна

Красеновка, Черкаська область
Смерть
1945

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