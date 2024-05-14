Фефилов Дмитрий Фёдорович Около 1721 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилов Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Около 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Фефилов Фёдор Прокопьевич

Мать: Фефилова Федосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова (Смольникова) Мария Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Фефилов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Фефилов Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фефилов Кузьма Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Фефилова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Фефилов Елисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Фефилова Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1795
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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