Фефилов Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиОколо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефилова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Фефилов Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Фефилов Кузьма Дмитриевич
Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Фефилова Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Фефилов Елисей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Фефилова Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефилова Марфа Павловна
Смерть
Около 1795