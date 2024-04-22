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Иван Варламов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Варлам Трофимов (Ич)

Мать: Марфа Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
11.11.1824 ст.

Жена: Прасковья Ильина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Ильина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Ильина (Чна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Ильина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ульяна Емельянова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Емельянова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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