Еремеева (Старостина) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.2017