Еремеева (Старостина) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Старостина) Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старостин Александр Петрович

Мать: Старостина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Иван Иванович

Смерть
03.06.2017
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