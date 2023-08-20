Домаренко (Тестянова) Раиса Васильевна
женский, родилась Неизвестно
ОтецДомаренко Василий Иванович1899 г.р.
МатьСчастливцева (Домаренко) Ирина Степановна1902 г.р.
Дети
Тестянова Ольга АнатольевнаНеизвестно г.р.
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тестянова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Тестянов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тестянов Анатолий