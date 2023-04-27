Мамаев Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1924
Дата смерти01.01.1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924
Отец: Мамаев Георгий Тихонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
14.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
26.06.1955
Дочь: Изотова (Мамаева) Нина Александровна
Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна
Смерть
01.01.1964