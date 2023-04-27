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Мамаев Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1924

Дата смерти

01.01.1964

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1924

Отец: Мамаев Георгий Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.06.1955

Дочь: Изотова (Мамаева) Нина Александровна

Мать ребёнка: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
01.01.1964
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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