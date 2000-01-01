Наумов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886
Отец: Наумов Алексей Лукич
Мать: Наумова Ефимия Львовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зинаида Матвеевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лариса Матвеевна
Мать ребёнка: Наумова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: раскулачен 1931 реабилитирован в 1992