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Наумов Матвей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1886

Отец: Наумов Алексей Лукич

Мать: Наумова Ефимия Львовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зинаида Матвеевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лариса Матвеевна

Мать ребёнка: Наумова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: раскулачен 1931 реабилитирован в 1992
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