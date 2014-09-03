Ахмадеев Зариф Зайдульевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмадеев Зариф Зайдульевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заиндинова Фатиха Абдулаевна

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1975

Дочь: Ахмадеевна Халида Зарифулловна

Мать ребёнка: Заиндинова Фатиха Абдулаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заиндинова Фатиха Абдулаевна

Смерть
03.09.2014
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