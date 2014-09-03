Ахмадеев Зариф Зайдульевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.09.2014
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заиндинова Фатиха Абдулаевна
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.06.1975
Дочь: Ахмадеевна Халида Зарифулловна
Мать ребёнка: Заиндинова Фатиха Абдулаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.2014