Кушнирова (Белокур) Наталия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушнирова (Белокур) Наталия Семеновна

Кушнирова (Белокур) Наталия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
08.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Еким Михайлович Пархоменко
Восприемник
26.10.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Нестор Михайлович Пархоменко
Восприемник
08.04.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Хиония Ильинична Бугаец
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.

Дочь: Любовь Ивановна Или Семеновна

Отец ребёнка: не указан

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X3YB-J?i=982&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
08.11.1895 ст.

Муж: Кушниров Иосиф Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYT3?i=30&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.07.1897 ст.

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Кушниров Иосиф Михайлович

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9CK-L?i=152&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Кушниров Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Кушниров Иосиф Михайлович

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSH-J?i=551&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.07.1907 ст.

Сын: Кушниров Иван Иосифович

Отец ребёнка: Кушниров Иосиф Михайлович

Кардашовка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2PG?i=810&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close