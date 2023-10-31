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Ковалёв Александр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

06.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

1949 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ковалёв Гаврила

Мать: Куценко Ульяна Касьяновна

Рождение ребёнка
31.07.1949

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
06.04.1955

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Тамара

Рождение ребёнка
18.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Смерть
06.01.1987
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