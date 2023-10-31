Ковалёв Александр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти06.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Ковалёв Гаврила
Рождение ребёнка
31.07.1949
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
06.04.1955
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Тамара
Рождение ребёнка
18.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Смерть
06.01.1987