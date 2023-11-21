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Боякова Ольга Анатольевна

Место рождения

г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан

Дата рождения

06.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974

Отец: Бояков Анатолий Александрович

Мать: Богданова Анна Алексеевна

г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Рождение ребёнка
06.04.1996

Дочь: Мудрак Валерия Владимировна

Отец ребёнка: Мудрак Владимир Степанович

Рождение ребёнка
22.12.1997

Сын: Мудрак Богдан Владимирович

Отец ребёнка: Мудрак Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мудрак Владимир Степанович

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