Боякова Ольга Анатольевна
Место рожденияг.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Дата рождения06.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974
г.Ургенч Хорезмской область,Узбекистан
Рождение ребёнка
06.04.1996
Дочь: Мудрак Валерия Владимировна
Отец ребёнка: Мудрак Владимир Степанович
Рождение ребёнка
22.12.1997
Сын: Мудрак Богдан Владимирович
Отец ребёнка: Мудрак Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно