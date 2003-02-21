Бушмин Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1948

Дата смерти

21.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1948

Отец: Бушмин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1983

Сын: Бушмин Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.02.2003
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