Бушмин Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1948
Дата смерти21.02.2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1948
Отец: Бушмин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1983
Сын: Бушмин Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.02.2003