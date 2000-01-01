Полина (Аниканова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1934
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.11.1959
Рождение ребёнка
24.08.1961
Рождение ребёнка
14.07.1963
Отец ребёнка: Полин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно