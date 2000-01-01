Полина (Аниканова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина (Аниканова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1895 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1934

Отец: не указан

Мать: Аниканова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1963

Сын: Полин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Полин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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