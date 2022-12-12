Плесовских Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плесовских Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Софья Андреевна
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Плесовских Никифор Андреевич
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Плесовских Еремей Андреевич
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Плесовских Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плесовских Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно