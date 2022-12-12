Плесовских Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Елена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Леонтий Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Софья Андреевна

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Плесовских Никифор Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Плесовских Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Плесовских Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плесовских Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Плесовских Андрей Алексеевич

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
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