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Ялычкин Антон Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Ялычкин Пётр Афанасьев

Мать: Ялычкина Фёкла Фёдорова

Упоминается в возрасте 31 года в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 51 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Бракосочетание
До 1789

Жена: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Ялычкин Ефим Антонов

Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Указан в возрасте 5 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393). Упоминается в возрасте 21 года в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об, №51).
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ялычкин Тихон Антонов

Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Указан в возрасте 3 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393)
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Ялычкина) Аксинья Антонова

Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Указана в возрасте 1 года в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393)
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Ялычкин Денис Антонов

Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об, №51). Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Смерть
1825
Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Запись в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 427об.)

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