Ялычкин Антон Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1764
Отец: Ялычкин Пётр Афанасьев
Мать: Ялычкина Фёкла Фёдорова
Упоминается в возрасте 31 года в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 51 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Бракосочетание
До 1789
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Ялычкин Ефим Антонов
Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова
Указан в возрасте 5 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393). Упоминается в возрасте 21 года в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об, №51).
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова
Указан в возрасте 3 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393)
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Ялычкина) Аксинья Антонова
Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова
Указана в возрасте 1 года в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 393)
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Ялычкина Ефимия (Афимья) Павлова
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767об, №51). Упоминается в возрасте 8 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №50)
Смерть
1825
Запись в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 427об.)