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Молчанов Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЗВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1954

Сын: Молчанов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Антонина Владимировна

Смерть
1971
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