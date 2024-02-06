Молчанов Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.07.1954
Сын: Молчанов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Молчанова Антонина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971