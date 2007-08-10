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Савельев Михаил Петрович

Место рождения

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.08.1936

Дата смерти

10.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936

Отец: Савельев Петр Сергеевич

Мать: Савельева (Ярыгина) Анна Васильевна

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.2007
Причина смерти: тромбоэмболия

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