Савельев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1936
Дата смерти10.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.2007
Причина смерти: тромбоэмболия