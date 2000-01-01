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Дмитрей Терентьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Терентей Карпов

Мать: Настасья Макарова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ермолай Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Никифор Дмитриев

Мать ребёнка: Марья Павлова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Марья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Павлова

Смерть
Неизвестно
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