Дмитрей Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Терентей Карпов
Мать: Настасья Макарова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Петр Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ермолай Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Никифор Дмитриев
Мать ребёнка: Марья Павлова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Марья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Павлова
Смерть
Неизвестно