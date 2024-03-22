Коробов (Николаев) Егор (Георгий) Емельянов
Место рождения
Дата рождения07.04.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879 ст.
Отец: Коробов Емельян Николаев
Мать: Анастасия Моисеева
родители: деревни Жужгес-Пельги из Вотяков Емельян Николаев и законная его жена Анастасия Моисеева, оба православные
Крещение
07.04.1879 ст.
Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: села Нылги из вотяков Гаврило Моисеев
Смерть
Неизвестно