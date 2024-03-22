Коробов (Николаев) Егор (Георгий) Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов (Николаев) Егор (Георгий) Емельянов

Место рождения

Большой Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879 ст.

Отец: Коробов Емельян Николаев

Мать: Анастасия Моисеева

Большой Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
родители: деревни Жужгес-Пельги из Вотяков Емельян Николаев и законная его жена Анастасия Моисеева, оба православные
Крещение
07.04.1879 ст.
Нылга, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемники: села Нылги из вотяков Гаврило Моисеев
Смерть
Неизвестно
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