Меркулов Емельян Иудов(Иудович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулов Емельян Иудов(Иудович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меркулов Иуда

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркулов Александр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельных (Меркулова) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Меркулов Иван Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Меркулов Сергей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Меркулов Николай Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.03.1907

Сын: Меркулов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Меркулова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

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