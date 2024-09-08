Меркулов Емельян Иудов(Иудович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меркулов Иуда
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркулова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркулов Александр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельных (Меркулова) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Меркулов Иван Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Меркулов Сергей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Меркулов Николай Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1907
Сын: Меркулов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Меркулова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно