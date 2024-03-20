Алгазина Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Алгазина Марья Васильевна
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Алгазина Арина Васильевна
Отец ребёнка: Алгазин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно