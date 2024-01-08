Брилевская Ева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Брилевский Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Брилевский Игнатий Иосифович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Брилевский Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Брилевский Игнатий Иосифович