Брилевская Ева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брилевская Ева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911

Сын: Брилевский Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Брилевский Игнатий Иосифович

Маковка, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Брилевский Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Брилевский Игнатий Иосифович

Маковка, Белыничский район, Могилёвская область

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