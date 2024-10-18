Чекунков Сергей
Место рожденияМосква
Дата рождения02.08.1952
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекункова (Желтова) Ирина
Рождение ребёнка
30.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекункова (Желтова) Ирина