Шацких Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1931
Дата смерти05.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1953
Дочь: Громова Светлана Дмитриевна
Мать ребёнка: Шацких Галина Егоровна
Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шацких Галина Егоровна
Смерть
05.10.1983