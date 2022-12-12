Шацких Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1931

Дата смерти

05.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1953

Дочь: Громова Светлана Дмитриевна

Мать ребёнка: Шацких Галина Егоровна

Светогорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шацких Галина Егоровна

Смерть
05.10.1983
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