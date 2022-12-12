Костина (Калинкина) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Калинкина) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

25.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897

Отец: Калинкин Фёдор

Мать: Калинкина Неизвестно

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1921

Дочь: Сайботалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Костин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.08.1925

Сын: Костин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.12.1927

Дочь: Васильева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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