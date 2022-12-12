Костина (Калинкина) Анастасия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения25.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1897
Отец: Калинкин Фёдор
Мать: Калинкина Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1921
Дочь: Сайботалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1925
Сын: Костин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1927
Дочь: Васильева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костин Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно