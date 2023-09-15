Ермишкин Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермишкин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Нина Васильевна
Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермишкина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно