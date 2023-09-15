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Ермишкин Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1916

Отец: Ермишкин Василий Стефанов

Мать: Ермишкина Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермишкин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Нина Васильевна

Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермишкина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермишкина (Солотенкова) Мария Осиповна

Смерть
Неизвестно

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