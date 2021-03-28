Турун (Ведякина) Валентина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турун (Ведякина) Валентина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1951

Дата смерти

28.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турун Михаил Антонович (Анатольевич)

Рождение ребёнка
03.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Турун Михаил Антонович (Анатольевич)

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
28.03.2021

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