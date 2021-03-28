Турун (Ведякина) Валентина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1951
Дата смерти28.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Турун Михаил Антонович (Анатольевич)
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Смерть
28.03.2021