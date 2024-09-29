Бросова (Воронина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1914
Дата смерти28.08.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Рождение ребёнка
06.06.1935
Дочь: Трошина (Бросова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Мигунова (Бросова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Короткова (Бросова) Серафима Александровна
Отец ребёнка: Бросов Александр Васильевич
Смерть
28.08.1982