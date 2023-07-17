Распопина (Распопина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Распопина) Галина
Отец ребёнка: Распопин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Распопин Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Прокофьев Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьев Федор
Рождение ребёнка
24.09.1943
Дочь: Зинченко (Прокофьева) Анна
Отец ребёнка: Прокофьев Федор
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно