Распопина (Распопина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопина (Распопина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Распопина) Галина

Отец ребёнка: Распопин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Распопин Юрий

Развод
Неизвестно

Муж: Прокофьев Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Федор

Рождение ребёнка
24.09.1943

Дочь: Зинченко (Прокофьева) Анна

Отец ребёнка: Прокофьев Федор

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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