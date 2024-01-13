Хворостина Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1903
Дата смерти26.12.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1926
Сын: Хворостина Георгий Иванович
Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
06.01.1928
Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
07.10.1929
Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
03.06.1941
Дочь: Хворостина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Смерть
26.12.1945
Рождение ребёнка
21.06.1946
Сын: Хворостина Николай Иванович
Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна