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Хворостина Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1903

Дата смерти

26.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1926

Сын: Хворостина Георгий Иванович

Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Хворостина Петр Иванович

Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
07.10.1929

Сын: Хворостина Иван Иванович

Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
03.06.1941

Дочь: Хворостина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Смерть
26.12.1945
Рождение ребёнка
21.06.1946

Сын: Хворостина Николай Иванович

Мать ребёнка: Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

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