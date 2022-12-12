Боначич Антон Петрович
Место рожденияМариуполь, Донецкая обл., Украина
Дата рождения14.01.1878
Дата смерти22.03.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Мариуполь, Донецкая обл., Украина
Место жительства
По 1898
Харьков, Украина
Место жительства
С 1898 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1921 по 1924
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1924 по 1925
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1925 по 1928
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1928 по 1933
Минск, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Талинн
Смерть
22.03.1933
Минск, Беларусь