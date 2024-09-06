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Захаренко Игорь Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаренко Игнат Максимович

Мать: Захаренко (Яськова) Пелагея Федосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаренко Мария

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Захаренко Анатолий Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: (Захаренко) Лариса Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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