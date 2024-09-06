Захаренко Игорь Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захаренко Мария
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Захаренко Анатолий Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1965
Дочь: (Захаренко) Лариса Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно