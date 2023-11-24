Мазалов Ефим Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Мазалова (Тарасенкова) Мария Агеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Мазалова Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Мазалова (Тарасенкова) Мария Агеева
Смерть
Неизвестно