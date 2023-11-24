Мазалов Ефим Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазалов Ефим Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазалова (Тарасенкова) Мария Агеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мазалов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Мазалова (Тарасенкова) Мария Агеева

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мазалова Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Мазалова (Тарасенкова) Мария Агеева

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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