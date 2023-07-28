Ковязина Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковязин Владимир Васильевич
Паломохино, Мурашинский муниципальный район, Кировская область