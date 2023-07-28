Ковязина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина Татьяна Николаевна

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Место рождения

Боровица, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.10.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровица, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковязин Владимир Васильевич

Паломохино, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

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